Дабл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения в матче плей-офф НБА

«Денвер» проиграл «Миннесоте» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. «Денвер Наггетс» проиграл «Миннесоте Тимбервулвз» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Миннеаполисе завершилась победой хозяев со счетом 112:96 (22:23, 28:31, 32:24, 30:18). Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Тимбервулвз» Айо Досунму, набравший 43 очка. У гостей 30 очков в активе Джамала Мюррэя, а дабл-дабл из 24 очков и 15 подборов оформил Никола Йокич.

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Тимбервулвз». Пятый матч пройдет в Денвере утром 28 апреля по московскому времени. По итогам регулярного чемпионата «Денвер» занял третье место в Западной конференции, где «Миннесота» стала шестой.

В другом матче «Атланта Хокс» дома уступила «Нью-Йорк Никс» со счетом 98:114 (20:27, 24:31, 21:28, 33:28), счет в серии стал равным — 2−2.