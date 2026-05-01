«Миннесота» обыграла «Денвер» в матче НБА

Встреча в Миннеаполисе завершилась со счетом 110:98 (29:30, 28:20, 25:24, 28:24) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Миннесоты» Джейден Макдэниелс, на счету которого 32 очка и 10 подборов. В составе проигравших дабл-дабл оформил Никола Йокич (28 очков и 10 передач).