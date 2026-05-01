«Миннесота» обыграла «Денвер» в матче НБА

«Миннесота» обыграла «Денвер» и вышла в четвертьфинал плей-офф НБА.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. «Миннесота Тимбервулвз» обыграла «Денвер Наггетс» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышла в четвертьфинал.

Встреча в Миннеаполисе завершилась со счетом 110:98 (29:30, 28:20, 25:24, 28:24) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Миннесоты» Джейден Макдэниелс, на счету которого 32 очка и 10 подборов. В составе проигравших дабл-дабл оформил Никола Йокич (28 очков и 10 передач).

«Миннесота» выиграла серию со счетом 4−2 и в третий раз подряд вышла в полуфинал Западной конференции плей-офф НБА.

В другом матче дня «Нью-Йорк Никс» разгромил на выезде «Атланту Хокс» (140:89) и также выиграл серию со счетом 4−2. «Филадельфия Севенти Сиксерс» обыграла дома «Бостон Селтикс» (106:93) и сравняла счет в противостоянии (3−3).