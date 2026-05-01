Йокич прокомментировал вылет в первом раунде плей-офф НБА

«Я все еще хочу навсегда остаться в “Денвере”. Мы просто проиграли в первом раунде. Думаю, сейчас мы очень далеки от борьбы за титул. Честно говоря, не мне решать (какие изменения надо провести). Определенно, если бы мы были в Сербии, нас бы всех уволили. Считаю себя виноватым. Мне нужно было играть лучше. Думаю, я вошел в ритм с третьей игры, но мне нужно было играть намного лучше», — приводит слова Йокича ESPN.