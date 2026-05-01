Йокич прокомментировал вылет в первом раунде плей-офф НБА

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич заявил, что считает себя виноватым в раннем вылете команды из плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и что на его родине в Сербии команду бы после этого разогнали.
В ночь на пятницу «Денвер» проиграл на выезде «Миннесоте Тимбервулвз» (98:110) и проиграл серию первого раунда плей-офф со счетом 2−4. Команда является чемпионом НБА 2023 года.
«Я все еще хочу навсегда остаться в “Денвере”. Мы просто проиграли в первом раунде. Думаю, сейчас мы очень далеки от борьбы за титул. Честно говоря, не мне решать (какие изменения надо провести). Определенно, если бы мы были в Сербии, нас бы всех уволили. Считаю себя виноватым. Мне нужно было играть лучше. Думаю, я вошел в ритм с третьей игры, но мне нужно было играть намного лучше», — приводит слова Йокича ESPN.