Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Йокич прокомментировал вылет в первом раунде плей-офф НБА

Йокич считает себя виноватым в раннем вылете «Денвера» из плей-офф НБА.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич заявил, что считает себя виноватым в раннем вылете команды из плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и что на его родине в Сербии команду бы после этого разогнали.

В ночь на пятницу «Денвер» проиграл на выезде «Миннесоте Тимбервулвз» (98:110) и проиграл серию первого раунда плей-офф со счетом 2−4. Команда является чемпионом НБА 2023 года.

«Я все еще хочу навсегда остаться в “Денвере”. Мы просто проиграли в первом раунде. Думаю, сейчас мы очень далеки от борьбы за титул. Честно говоря, не мне решать (какие изменения надо провести). Определенно, если бы мы были в Сербии, нас бы всех уволили. Считаю себя виноватым. Мне нужно было играть лучше. Думаю, я вошел в ритм с третьей игры, но мне нужно было играть намного лучше», — приводит слова Йокича ESPN.