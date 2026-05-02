«Лейкерс» вышли во второй раунд плей-офф НБА

«Лейкерс» обыграли «Хьюстон» в шестом матче первого раунда плей-офф НБА.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграл «Хьюстон Рокетс» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Хьюстоне завершилась со счетом 98:78 (23:18, 26:13, 22:24, 27:23) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал 41-летний Леброн Джеймс, в активе которого 28 очков, 7 подборов и 8 передач. В составе проигравших больше всех очков набрал Амен Томпсон (18), на счету его партнера по команде Альперена Шенгюна дабл-дабл (17 очков, 11 подборов).

«Лейкерс» одержали победу в серии со счетом 4−2 и вышли во второй раунд плей-офф НБА, где сыграют против действующего чемпиона лиги «Оклахома-Сити Тандер».

В других матчах дня «Детройт Пистонс» на выезде обыграл «Орландо Мэджик» со счетом 93:79 и сравнял счет в серии — 3−3, а баскетболисты «Торонто Рэпторс» на своем паркете одержали победу в овертайме над клубом «Кливленд Кавальерс» — 112:110 и также сравняли счет в серии (3−3).

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше