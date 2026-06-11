Исторический камбэк: «Нью-Йорк» отыграл у «Сан-Антонио» отставание в 29 очков в финале НБА

Третью четверть «Никс» выиграли — 26:14, и продолжили набирать в том же духе. Но отрыв был слишком велик — за девять с половиной минут до сирены преимущество гостей все еще составляло 20 очков. В XXI веке в финалах НБА ни одна команда не отыгрывалась при такой разнице в финальной четверти. Однако у «Нью-Йорка» получилось: игру на себя взял разыгрывающий защитник Джейлен Брансон, а легкий форвард О’Джи Ануноби поддержал его важнейшими «трешками» — разница в счете растаяла окончательно.