Исторический камбэк: «Нью-Йорк» отыграл у «Сан-Антонио» отставание в 29 очков в финале НБА

НБА. Плей-офф. Финал. Четвертый матч
«Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» — 107:106 (22:41, 27:35, 26:14, 32:16)
Н: Брансон (36), Ануноби (33), Таунс (13 + 10 подборов).
С: Вембаньяма (24 + 13 подборов), Харпер (21), Фокс (18), Васселл (18), Касл (13).
Счет в серии: 3−1
«Нью-Йорк» совершил крупнейший камбэк в истории финалов НБА: по ходу четвертого матча серии «Никс» уступали «Сан-Антонио Сперс» с разницей в 29 очков, но смогли отыграться и вырвать победу — 107:106. Теперь счет 3−1 в их пользу, и команда находится в шаге от первого чемпионского титула с 1973 года.
Вопреки всем ожиданиям
Начавшие серию с двух домашних поражений «Сперс», казалось, ожили в Нью-Йорке — отлично выглядели в третьей игре и забрали ее, а в начале четвертой встречи и вовсе устроили настоящий кошмар для хозяев. У «Сан-Антонио» залетало практически все: к большому перерыву подопечные Митча Джонсона вели 76:49. Это самая крупная разница в счете после первой половины для гостевой команды в истории финалов. Кроме того, «Сперс» реализовали 14 трехочковых — еще один рекорд.
Когда по ходу третьей четверти счет стал 81:52, даже самые преданные болельщики «Нью-Йорка» опустили руки. Аналитическая система ESPN оценивала шансы хозяев на выигрыш всего в 1%. Но ситуация неожиданно изменилась: давление со стороны «Никс» выросло, атака «Сперс» рассыпалась на глазах — она все больше строилась на индивидуальных действиях лидеров, и набирать очки таким образом становилось все сложнее. В итоге во второй половине «Сан-Антонио» реализовал лишь 3 из 17 трехочковых.
Третью четверть «Никс» выиграли — 26:14, и продолжили набирать в том же духе. Но отрыв был слишком велик — за девять с половиной минут до сирены преимущество гостей все еще составляло 20 очков. В XXI веке в финалах НБА ни одна команда не отыгрывалась при такой разнице в финальной четверти. Однако у «Нью-Йорка» получилось: игру на себя взял разыгрывающий защитник Джейлен Брансон, а легкий форвард О’Джи Ануноби поддержал его важнейшими «трешками» — разница в счете растаяла окончательно.
Помогли и ошибки гостей. Центровой Виктор Вембаньяма при 106:104 не реализовал два штрафных броска, а в самой концовке при «+1» разыгрывающий защитник Де’Аарон Фокс решил не тянуть время: за 13,5 секунды до финальной сирены он забрал подбор, убежал в отрыв и бросил из неудобного положения, хотя мог просто дождаться фола.
«Никс» ответили финальным штурмом. За 1,2 секунды до сирены Брансон зарядил издали и попал в переднюю дужку, но на подборе оказался спаситель Ануноби. Форвард добил мяч в корзину и принес «Нью-Йорку» победу — 107:106.
Главный тренер «Никс» Майк Браун назвал этот бросок одним из величайших моментов в истории клуба.
«Не знаю, был ли вообще в истории “Никс” какой-то игровой момент важнее этого. Невероятный подбор в нападении. Ануноби принял вызов: вышел на площадку и выиграл для нас матч. То, как ему пришлось укротить мяч и добить его в корзину, — попадание может стать культовым для “Нью-Йорка”. Невероятно», — сказал он после финальной сирены журналистам.
Шаг до чемпионства
Брансон завершил встречу с 36 очками, Ануноби набрал 33. У «Сан-Антонио» лучшим стал Вембаньяма — 24 очка и 13 подборов, однако француз вряд ли будет доволен своими действиями, он реализовал лишь 9 из 25 бросков с игры.
Главное число вечера — рекордные 29. Именно столько очков отыграли «Никс», уступая по ходу матча. Нью-йоркцы побили предыдущее достижение «Бостона», который сумел вернуться в игру с «-24» в финальной серии с «Лейкерс» в 2008-м.
Пятая встреча пройдет в Сан-Антонио. Для «Никс» это первый шанс поставить точку в финале и завоевать первое с 1973 года чемпионство. И статистика не предвещает для «Сперс» ничего хорошего: в истории НБА лишь один коллектив выиграл финал, уступая со счетом 1−3 — «Кливленд» с Леброном Джеймсом в 2016-м.
Автор: Егор Сергеев