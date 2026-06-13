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Чемпиона ОИ по баскетболу Хардена обвиняют в незаконном хранении оружия

Баскетболист «Кливленда» был задержан в Техасе с пистолетом в машине.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Олимпийскому чемпиону по баскетболу 2012 года в составе сборной США Джеймсу Хардену предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия. Об этом сообщает портал TMZ.

По информации источника, Харден был задержан в Техасе с пистолетом в машине. Оружие лежало на виду, а не в кобуре. Баскетболист был освобожден под залог. Судебное заседание назначено на 22 июня.

Хардену 36 лет. Он также является чемпионом мира 2014 года. Игрок выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Кливленд». Ранее он играл за «Оклахому», «Хьюстон», «Бруклин», «Филадельфию» и «Лос-Анджелес Клипперс». В 2018 году был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата НБА.