Чемпиона ОИ по баскетболу Хардена обвиняют в незаконном хранении оружия

Хардену 36 лет. Он также является чемпионом мира 2014 года. Игрок выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Кливленд». Ранее он играл за «Оклахому», «Хьюстон», «Бруклин», «Филадельфию» и «Лос-Анджелес Клипперс». В 2018 году был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата НБА.