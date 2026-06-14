Имперское состояние духа. «Нью-Йорк Никс» — чемпион НБА!

Культовый режиссер Спайк Ли по праву считается самым преданным фанатом «Никс» — и это не фигура речи. Уже 40 лет он регулярно посещает домашние матчи клуба. Его связь с баскетболом началась еще в детстве: впервые на матч его привел отец, и с тех пор баскетбол стал частью его жизни. Как говорил сам Спайк, он присутствовал на седьмом матче финала 1970 года, когда «Нью-Йорк» завоевал чемпионский титул НБА. С 1985 года у него — годовой абонемент на места у паркета, то есть уже 41 год подряд он поддерживает команду на всех домашних матчах. За это время он инвестировал в клуб более 10 миллионов долларов — исключительно на покупку билетов.