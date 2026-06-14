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В США десять полицейских пострадали в беспорядках после победы «Никс»

В США десять полицейских пострадали на беспорядках после победы «Нью-Йорк Никс».

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 14 июн — РИА Новости. Десять сотрудников правоохранительных органов пострадали в Нью-Йорке в ходе беспорядков после победы местной баскетбольной команды New York Knicks в чемпионате НБА, фанаты разбили пять полицейских машин, сообщили РИА Новости в городском управлении полиции.

«Десять сотрудников полиции Нью-Йорка получили травмы», — сообщили в управлении.

Одного полицейского ударили стеклянной бутылкой, другого — кулаком в лицо, рассказали правоохранители.

Как сообщили в городском управлении, пять полицейских машин были серьезно повреждены: люди нападали на транспорт с бейсбольными битами, разбивали стекла.