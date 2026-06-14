В США десять полицейских пострадали в беспорядках после победы «Никс»

НЬЮ-ЙОРК, 14 июн — РИА Новости. Десять сотрудников правоохранительных органов пострадали в Нью-Йорке в ходе беспорядков после победы местной баскетбольной команды New York Knicks в чемпионате НБА, фанаты разбили пять полицейских машин, сообщили РИА Новости в городском управлении полиции.