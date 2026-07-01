Леброн Джеймс — об уходе из «Лейкерс»: «Надеюсь, заставил многих из вас гордиться собой»

30 июня стало известно, что 41-летний баскетболист покинет «Лейкерс» и выйдет на рынок свободных агентов. Позже управляющая «Лейкерс» Джини Басс подтвердила его уход и поблагодарила за выступления.
«Нет, вам спасибо! Большая честь носить эти цвета, продолжая величие и наследие всего, что было до меня! Надеюсь, я заставил многих из вас гордиться собой во время своего пребывания», — написал Джеймс в соцсетях.
Джеймс играл в «Лейкерс» с 2018 года. В 2020 году команда с ним стала чемпионом НБА, а сам Леброн был признан самым ценным игроком финальной серии с «Майами» (4−2).
В прошедшем сезоне Джеймс провел 59 матчей в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем 21 очко, 5,9 подбора и 7,2 передачи. В плей-офф в его активе в среднем 23,2 очка, 6,7 подбора и 7,3 передачи в 10 играх. «Лейкерс» дошли до второго раунда плей-офф, где всухую уступили «Оклахоме» (0−4).
Ранее Джеймс играл в «Кливленде» и «Майами».