Кавай — в «Торонто»! Опять! Ну ничего себе обмен в НБА

На самом деле эксперимент калифорнийцев с походом за титулом с Каваем во главе завершился неудачей еще раньше. Год назад Пол Джордж, которого так хотел видеть Ленард рядом с собой, буквально сбежал в «Филадельфию». Джеймса Хардена зимой отправили в «Кливленд», а Зубаца — в «Индиану».