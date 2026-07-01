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Кавай — в «Торонто»! Опять! Ну ничего себе обмен в НБА

Возвращение короля Севера.

Источник: Спортс‘’

Межсезонье только началось, но уже выглядит гораздо более живым, чем прошлогоднее.

Вслед за трейдами Янниса, Ламело Болла и Джа Морэнта состоялся еще один: Кавай Ленард возвращается в «Торонто» спустя 7 лет в «Клипперс»!

Детали трейда

«Торонто» получает Кавая Ленарда.

«Клипперс» получают:

● участника Матча всех звезд-2026 Брэндона Ингрэма;

● форварда Грэйди Дика;

● драфт-компенсацию: 2 пика первого раунда в 2031-м и 2033-м, право обмена еще одного в 2030-м, а также пару пиков второго раунда.

Почему именно «Торонто»?

Все просто: в контракте Кавая оставался всего один год, после чего тот должен был стать неограниченно свободным агентом.

Претендентов на Ленарда хватало: в слухах фигурировали «Голден Стэйт», «Детройт», «Миннесота», «Хьюстон»…

Но сам форвард четко дал понять: он продлит соглашение только с тремя клубами — «Торонто», с которым стал чемпионом, «Сан-Антонио», в котором провел первые годы карьеры, и собственно «Клипперс».

После этого желающих заполучить 35-летнюю травматичную суперзвезду со скандальным бэкграундом поубавилось.

В итоге спустя 7 лет Кавай возвращается в «Рэпторс».

Зачем это «Клипперс»?

В самом деле, зачем менять своего лучшего игрока, который провел сильнейший в карьере сезон? 27,9 очка, 6,4 подбора, 3,6 ассиста, 1,9 перехвата — и 65 матчей в регулярном сезоне.

Но «Клипперс» не смогли даже пробиться в плей-офф.

На самом деле эксперимент калифорнийцев с походом за титулом с Каваем во главе завершился неудачей еще раньше. Год назад Пол Джордж, которого так хотел видеть Ленард рядом с собой, буквально сбежал в «Филадельфию». Джеймса Хардена зимой отправили в «Кливленд», а Зубаца — в «Индиану».

Для «Клипперс», идущих в перестройку, просто нет смысла удерживать Кавая еще год, чтобы затем тот ушел совсем бесплатно.

Продлевать смысла тоже нет: если уж за предыдущие 5 лет с Ленардом клуб не выиграл ни одной серии плей-офф, то сейчас, когда форварду уже 35, быстро пересобраться в контендера на конкурентном Западе почти нереально.

Гораздо проще спихнуть Кавая, пока он еще имеет какую-то стоимость на трансферном рынке.

А как же расследование по Aspiration?

А оно продолжается.

Меньше месяца назад НБА допросила Кавая, его дядю (и делового советника) Денниса Робертсона и владельца «Клипперс» Стива Балмера на предмет обхода потолка зарплат и фейкового рекламного контракта. Комиссионер лиги Адам Сильвер заявил, что «расследование зашло далеко и лига близка к завершению».

Но «Торонто» это не касается. Даже если Ленарда, его дядю, Балмера и других менеджеров признают виновными, лига не станет отменять трейд.

Кавая могут оштрафовать, у «Клипперс» — отобрать пики, а их владельца даже отстранить от руководства клубом. Но не более: другие команды будут проводить трейды уже с учетом перехода Кавая, и откат ситуации с Ленардом потребует отмены целой цепочки операций.

«Торонто» опять в списке претендентов?

Эпоха Кавая Ленарда в «Клипперс» завершилась, но никакого наследия нет. За 7 лет калифорнийцы трижды вылетели в первом раунде, еще дважды туда не попали.

В актив можно занести лишь два розыгрыша плей-офф: в 2020-м в «пузыре» «Клипперс» проиграли «Денверу» во втором раунде, через год были близки к выходу в финал — но пропустили туда «Финикс».

Для «Рэпторс» гарантий повторения чемпионского похода 7-летней давности тоже никаких нет. Более того: из золотого состава «Торонто»-2019 в команде не осталось буквально никого. Последний представитель — президент Масаи Уджири — покинул клуб прошлым летом.

Но в этом сезоне «Торонто» вернулся в плей-офф впервые за 4 года — а с приходом Кавая получает лидера, которого канадцам так не хватило в серии с «Кливлендом».

Сам Ленард тоже неожиданно проявил какие-то эмоции: уже заявил, что готов не только продлить контракт с «Рэпторс» до 2029-го, но и завершить в этом клубе карьеру.

Осталось главное: сделать так, чтобы Кавай был здоров.