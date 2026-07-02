«Бостон» согласился обменять в «Филадельфию» Джейлена Брауна

Браун был выбран «Бостоном» под третьим номером на драфте 2016 года и с тех пор представлял команду, став с ней чемпионом НБА в 2024 году. Его также признали самым ценным игроком того финала, пять раз он принимал участие в Матче звезд НБА. В прошедшем сезоне Браун в среднем набирал 28,7 очка, совершал 6,9 подборов и отдавал 5,1 передачи за матч.