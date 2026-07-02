«Бостон» согласился обменять в «Филадельфию» Джейлена Брауна

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» согласился обменять Джейлена Брауна в «Филадельфию Севенти Сиксерс», сообщает журналист ESPN Шэмс Чарания в соцсети X.
По информации источника, в результате обмена «Бостон» получит за 29-летнего разыгрывающего 36-летнего форварда Пола Джорджа и по два пика первого и второго раундов драфта.
Браун был выбран «Бостоном» под третьим номером на драфте 2016 года и с тех пор представлял команду, став с ней чемпионом НБА в 2024 году. Его также признали самым ценным игроком того финала, пять раз он принимал участие в Матче звезд НБА. В прошедшем сезоне Браун в среднем набирал 28,7 очка, совершал 6,9 подборов и отдавал 5,1 передачи за матч.
Джордж выступал до этого за «Индиану Пэйсерс», «Оклахому-Сити Тандер» и «Лос-Анджелес Клипперс», девять раз принимал участие в Матче звезд. Со сборной США стал олимпийским чемпионом 2016 года. В прошлом сезоне он в среднем набирал 17,3 очка, 5,3 подбора и 3,6 передачи за игру.