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«Бруклин» проиграл «Сакраменто», несмотря на 23 очка Демина

«Бруклин» проиграл «Сакраменто», несмотря на 23 очка Демина.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Клуб «Бруклин Нетс» проиграл «Сакраменто Кингз» в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Сакраменто завершилась со счетом 79:76 (10:21, 27:16, 19:20, 23:19) в пользу «Кингз», в составе которых больше всех очков набрал Дариус Акуфф — младший (25). Самым результативным в составе «Бруклина» стал российский защитник Егор Демин, который набрал 23 очка.

Демину 20 лет. Он был выбран «Бруклином» под общим восьмым номером на драфте НБА 2025 года. До этого ни один россиянин не выбирался так высоко. В дебютном сезоне в лиге Демин сыграл в 52 матчах, в среднем проводя на паркете 25,2 минуты, набирая 10,3 очка, отдавая 3,3 передачи и совершая 3,2 подбора. Россиянин пропустил концовку регулярного чемпионата из-за травмы.

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