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Егор Демин пропустит матч «Бруклина» с «Милуоки» в Летней лиге НБА

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин пропустит сегодняшний матч Летней лиги НБА против «Милуоки Бакс». Такое решение принял тренерский штаб команды.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин пропустит сегодняшний матч Летней лиги НБА против «Милуоки Бакс». Такое решение принял тренерский штаб команды.

«Сегодня не играю! Решение тренерского штаба. Информацию по следующей игре сообщу позже», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

В предыдущем матче с «Сакраменто Кингз» россиянин стал самым результативным игроком «Бруклина». За 24 минуты на паркете он набрал 23 очка, а также записал в свой актив семь подборов и одну результативную передачу. Несмотря на яркое выступление Дёмина, «Нетс» уступили со счётом 76:79.

На драфте НБА 2025 года «Бруклин Нетс» выбрал Егора Дёмина под восьмым номером.

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