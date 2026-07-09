Совершенно летние: как россияне проводят предсезонку НБА

Клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проводят матчи Летней лиги, в которых молодые игроки и новички получают шанс проявить себя перед стартом нового сезона. Одним из главных открытий турнира стал россиянин Егор Дёмин, который демонстрирует высокую результативность в составе «Бруклина». Хорошее впечатление оставляют и другие российские баскетболисты — Владислав Голдин и Виктор Лахин. В ближайшие дни к ним может присоединиться Всеволод Ищенко. Подробнее — в материале «Известий».
Дёмин — готов к большой роли в «Бруклине»
Егор Дёмин как баскетболист, имеющий постоянную игровую практику в основе «Бруклина», мог отказаться от участия в Летней лиге и спокойно готовиться к основному сезону НБА. Однако россиянин пропустил концовку прошлого сезона из-за обострения плантарного фасциита левой стопы. За почти четыре месяца отсутствия официальных матчей Егор соскучился по игре и решил помочь своему клубу в предсезонке.
Поэтому ожидаемо, что Дёмин находится на первых ролях. В первом матче 20-летний разыгрывающий стал самым результативным игроком в составе «Нетс» (23 очка и семь подборов за 24 минуты), удостоившись отдельного поста в аккаунте НБА. Однако его команда уступила в концовке «Сакраменто» — победу «Кингс» принес трехочковый от Ника Клиффорда за пять секунд до конца.
— Любой, кто смотрел матчи «Бруклина» в этой предсезонке, видит ту легкость, с которой двигается по паркету Егор, — рассказал «Известиям» президент РФБ Андрей Кириленко. — Нужно открывание через flare — пожалуйста: уйду в сторонку и брошу «треху». Надо бросить на исходе владения — сделаю. Открыли левую сторону — пройду и покажу, что с левой руки хорошо завершаю. В двух играх он набирал по 23 очка, боролся на своем щите, отдавал передачи по возможности. Есть даже ощущение, что Дёмин старается играть максимально аккуратно, избегая лишнего контакта. Егор хорошо взаимодействует с основным разыгрывающим «Нетс» в предсезонке — Бен Сарафом. Мяча стало меньше в руках, но больше энергии для создания комфортных ситуаций. Дёмин бросает с точностью больше 50%, что очень хорошо для игрока его позиции. Две-три потери за матч — обычный показатель при такой игре. Видно, что он провел качественную работу над собой после травмы.
Отметим, что в игре с «Голден Стэйт» Егор забросил «данк-мельницу» после перехвата. Этот момент стал главным хайлайтом игрового дня.
— В НБА любят смаковать игру Егора, особенно они заигрывают с буквой Ё, что стало маркетинговым ходом, — продолжил Андрей Кириленко. — Что касается «мельницы» с нерабочей правой ноги в концовке игры с «Уорриорз», то это легкий авантюризм. Такие данки делал в начале нулевых Десмонд Мэйсон, смотрятся очень эффектно. Уже можно говорить, что Егор готов к наступающему сезону. Неясно, как «Нетс» зайдут в регулярку, но очевидно, что Дёмину дадут играть роль одной из первых скрипок. Впереди еще есть время, что максимально подтянуть все свои лучшие стороны.
Голдин — шанс закрепиться в «Майами»
Владислав Голдин, который дебютировал в НБА в прошлом сезоне (сыграл девять матчей в составе «Майами», но всего один раз получил более пяти игровых минут), делает большую ставку на Летнюю лигу — 2026.
— Всё зависит от меня, — подчеркивал в интервью «Спорт-Экспрессу» Голдин. — Надеюсь сыграть в Летней лиге так качественно, чтобы доказать способность закрепиться в НБА и показывать там тот уровень, который я могу.
И пока Голдин в большом порядке. В победном матче открытия Летней лиги с «Сан-Антонио» Влад набрал 14 очков, семь подборов, три передачи, один перехват и два блок-шота. К тому же у россиянина был лучший показатель полезности в составе «Хит». В проигранном матче с «Лейкерс» на счету 25-летнего Голдина шесть очков, шесть подборов и четыре блок-шота.
— Влад в первой своей игре отыграл целых 30 минут. Во второй игре, когда было два овертайма, Голдин получил девять фолов. В Летней лиге это допустимо, но это показывает, что в НБА немного другие скорости. Четыре блок-шота и шесть подборов — это хлеб центрового, а фолы — это вред, — резюмировал Андрей Кириленко.
Также легенда «Юты» оценил шансы Голдина закрепиться в составе «Майами».
— Игра «Хит» явно преобразится после прихода Янниса Адетокунбо, что может значительно сократить время Голдина в случае его подписания, — продолжил Кириленко. — При этом добротный центровой с хорошими защитными навыками еще никому не мешал. При двух основных больших — Яннисе и Бэме Адебайо — именно такой запасной центровой, как Влад, будет полезен. Так в свое время начинал Хассан Уайтсайд в том же «Майами», пока не получил контракт на $100 млн.
Лахин — перестройка «Кингз» открывает возможности
Виктор Лахин прошлый сезон провел в фарм-клубе «Оклахомы» в G-лиге, а также сыграл несколько матчей в чемпионате Пуэрто-Рико. В Летней лиге-2026 уроженец Анапы играет за «Сакраменто». Форвард получил возможность проявить себя в победной матче с «Голден Стэйт». За 22 минуты 24-летний россиянин набрал 12 очков, шесть подборов, одну передачу, два перехвата и четыре блок-шота. Виктор реализовав пять из семи бросков с игры. Во второй игре против «Милуоки» Лахин набрал семь очков и сделал два подбора.
— Стиль игры «Сакраменто» будет строиться на «маленьких», поэтому Вите сложно получать мячи, он всё-таки привык играть в классические пик-н-роллы и открывания под мяч, — рассказал Андрей Кириленко. — При этом у «Кингз» после ухода Дерозана сейчас идет серьезная перестройка состава. Очень хочется, чтобы Лахину дали шансы проявить себя.
— В летних лигах надо играть при любом раскладе, — считает Кириленко. — Это та возможность, которой не хватает незадрафтованным и выбранным во втором раунде драфта игрокам. Помню, в 2001 году играл в лагере Роки Маунтин Ревью. Там, кстати, были Расти Лару из ЦСКА и Кэниел Дикенс из «Урал Грейта». Было бы классно, чтобы кто-то из наших заокеанских ребят нашел время и посетил всероссийский фестиваль «Минибаскет» в августе, у меня тоже в планах посещение лагеря.
Напомним, что за всю историю на драфте было выбрано 11 россиян.
Тимур Ганеев