Совершенно летние: как россияне проводят предсезонку НБА

— Любой, кто смотрел матчи «Бруклина» в этой предсезонке, видит ту легкость, с которой двигается по паркету Егор, — рассказал «Известиям» президент РФБ Андрей Кириленко. — Нужно открывание через flare — пожалуйста: уйду в сторонку и брошу «треху». Надо бросить на исходе владения — сделаю. Открыли левую сторону — пройду и покажу, что с левой руки хорошо завершаю. В двух играх он набирал по 23 очка, боролся на своем щите, отдавал передачи по возможности. Есть даже ощущение, что Дёмин старается играть максимально аккуратно, избегая лишнего контакта. Егор хорошо взаимодействует с основным разыгрывающим «Нетс» в предсезонке — Бен Сарафом. Мяча стало меньше в руках, но больше энергии для создания комфортных ситуаций. Дёмин бросает с точностью больше 50%, что очень хорошо для игрока его позиции. Две-три потери за матч — обычный показатель при такой игре. Видно, что он провел качественную работу над собой после травмы.