Голдин набрал 14 очков за «Майами» в матче Летней лиги НБА

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. «Майами Хит» обыграл «Милуоки Бакс» в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 119:86 (26:31, 30:25, 29:7, 34:23). Самым результативным по итогам матча стал игрок «Хит» Райан Конвелл, набравший 19 очков. Российский центровой «Майами» Владислав Голдин провел на паркете 19 минут 54 секунды, набрал 14 очков, сделал 6 подборов и отдал 2 результативные передачи.
Голдину 25 лет. Он не был выбран на драфте НБА 2025 года, а после него подписал двусторонний контракт с «Майами». В прошедшем сезоне Голдин сыграл в составе «Майами» девять матчей, проводя на паркете в среднем менее трех минут. В конце июня СМИ сообщили, что «Майами» сделал квалификационное предложение Голдину.
В сезоне-2024/25 россиянин выступал за «Мичиган Вулверинз» в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) и дошел до стадии третьего раунда «Мартовского безумия». Тогда центровой принял участие в 37 матчах, в среднем за игру он набирал 16,6 очка, а также делал 7,0 подбора и 1,4 блокшота.