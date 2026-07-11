Голдин набрал 14 очков за «Майами» в матче Летней лиги НБА

Голдину 25 лет. Он не был выбран на драфте НБА 2025 года, а после него подписал двусторонний контракт с «Майами». В прошедшем сезоне Голдин сыграл в составе «Майами» девять матчей, проводя на паркете в среднем менее трех минут. В конце июня СМИ сообщили, что «Майами» сделал квалификационное предложение Голдину.