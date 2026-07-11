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Звезды НБА Бэм Адебайо и Тайлер Хирро подрались в Лас-Вегасе, пишут СМИ

Баскетболист «Майами» Адебайо устроил драку с экс-одноклубником Хирро.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Бывшие партнеры по команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» Бэм Адебайо и Тайлер Хирро подрались в Лас-Вегасе, сообщает ESPN.

По данным источника, конфликт произошел утром в пятницу на тренировочной площадке одного из отелей Лас-Вегаса. В тот же день здесь состоялся матч Летней лиги НБА между «Майами» и «Милуоки Бакс» (119:86), в котором игроки не принимали участия.

Отмечается, что Адебайо первым нанес удар Хирро, а причиной конфликта стали комментарии последнего в социальных сетях с критикой Адебайо после завершения их семилетнего совместного выступления за «Майами».

В июне 26-летний Хирро был обменян в «Милуоки» в рамках сделки с участием греческого форварда Янниса Адетокунбо. Защитник выступал за «Майами» с 2019 года. 28-летний Адебайо, выступающий на позиции центрового, был выбран «Хит» на драфте НБА 2017 года под общим 14-м номером.