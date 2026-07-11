Звезды НБА Бэм Адебайо и Тайлер Хирро подрались в Лас-Вегасе, пишут СМИ

По данным источника, конфликт произошел утром в пятницу на тренировочной площадке одного из отелей Лас-Вегаса. В тот же день здесь состоялся матч Летней лиги НБА между «Майами» и «Милуоки Бакс» (119:86), в котором игроки не принимали участия.