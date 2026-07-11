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Вембаньяма подписал рекордный контракт с «Сан-Антонио»

Вембаньяма подписал контракт с самой большой зарплатой в истории «Сан-Антонио».

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Французский баскетболист «Сан-Антонио Сперс» Виктор Вембаньяма продлил контракт с клубом, за пять лет он суммарно заработает 252 миллиона долларов, сообщает ESPN.

Подчеркивается, что у Вембаньямы будет самая большая зарплата в истории «Сан-Антонио».

Вембаньяма в 2023 году стал первым французом, выбранным под первым номером на драфте НБА. По итогам регулярного чемпионата сезона-2025/26 Вембаньяма был признан лучшим оборонительным игроком, став первым в истории обладателем награды, получившим первые места от всех 100 участников голосования. Вместе с «Сан-Антонио» 22-летний центровой дошел до финала плей-офф НБА, где команда уступила «Нью-Йорк Никс».