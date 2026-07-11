Вембаньяма подписал рекордный контракт с «Сан-Антонио»

Вембаньяма в 2023 году стал первым французом, выбранным под первым номером на драфте НБА. По итогам регулярного чемпионата сезона-2025/26 Вембаньяма был признан лучшим оборонительным игроком, став первым в истории обладателем награды, получившим первые места от всех 100 участников голосования. Вместе с «Сан-Антонио» 22-летний центровой дошел до финала плей-офф НБА, где команда уступила «Нью-Йорк Никс».