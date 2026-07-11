«Бруклин» с 20 очками Демина обыграл «Нью-Йорк» в матче Летней лиги НБА

Демину 20 лет. Он был выбран «Бруклином» под общим восьмым номером на драфте НБА 2025 года. До этого ни один россиянин не выбирался так высоко. В дебютном сезоне в лиге Демин сыграл в 52 матчах, в среднем проводя на паркете 25,2 минуты, набирая 10,3 очка, отдавая 3,3 передачи и совершая 3,2 подбора. Россиянин пропустил концовку регулярного чемпионата из-за травмы.