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«Бруклин» с 20 очками Демина обыграл «Нью-Йорк» в матче Летней лиги НБА

«Бруклин» обыграл «Нью-Йорк» в матче Летней лиги НБА, Демин набрал 20 очков.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Клуб «Бруклин Нетс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 91:65 (15:16, 23:17, 30:9, 23:23) в пользу «Бруклина». Российский защитник «Нетс» Егор Демин набрал 20 очков, совершил 3 подбора, отдал 2 передачи и разделил звание самого результативного игрока встречи с одноклубником Микелом Брауном и Пакомом Дадье из «Нью-Йорка».

Демину 20 лет. Он был выбран «Бруклином» под общим восьмым номером на драфте НБА 2025 года. До этого ни один россиянин не выбирался так высоко. В дебютном сезоне в лиге Демин сыграл в 52 матчах, в среднем проводя на паркете 25,2 минуты, набирая 10,3 очка, отдавая 3,3 передачи и совершая 3,2 подбора. Россиянин пропустил концовку регулярного чемпионата из-за травмы.

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