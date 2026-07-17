Клуб НБА подписал новый контракт с российским центровым

Клуб НБА «Майами Хит» подписал новый контракт с российским центровым Владиславом Голдиным. Об этом сообщается на сайте команды.
Соглашение носит двусторонний характер. Его условия не разглашаются.
Двусторонние контракты предусматривают выплату половины минимальной зарплаты новичка НБА, которая составляет $1,35 млн, и не учитываются в потолке зарплат. Они позволяют игроку находиться в активном составе команды НБА не более чем в 50 матчах регулярного сезона. В остальное время баскетболист может выступать в низшей лиге НБА для фарм-клубов (G-лиге).
25-летний Голдин дебютировал в НБА в прошлом сезоне. Не выбранный на драфте после выступлений за «Мичиган Вулверинс», он в основном играл за фарм-клуб «Майами» — «Су-Фолс Скайфорс» в G-лиге.
За основную команду «Хит» российский центровой провел девять матчей, суммарно отыграв 24 минуты, в среднем набирал 0,8 очка, делал один подбор и 0,3 перехвата.