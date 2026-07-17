Клуб НБА подписал новый контракт с российским центровым

Двусторонние контракты предусматривают выплату половины минимальной зарплаты новичка НБА, которая составляет $1,35 млн, и не учитываются в потолке зарплат. Они позволяют игроку находиться в активном составе команды НБА не более чем в 50 матчах регулярного сезона. В остальное время баскетболист может выступать в низшей лиге НБА для фарм-клубов (G-лиге).