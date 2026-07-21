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Россиянин Демин вошел во вторую символическую пятерку Летней лиги НБА

Средние показатели 20‑летнего Демина в Летней лиге — 21,0 очка, 3,7 подбора, 4,3 передачи и 2,3 перехвата за игру, процент попаданий с игры составил 42,6%, а из‑за трехочковой линии — 30%

Источник: Reuters

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Демин был включен во вторую символическую пятерку Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает пресс-служба организации.

Состав команды был определен по итогам голосования представителей 30 команд НБА на основе результатов Летней лиги в Лас‑Вегасе.

Во вторую символическую сборную по версии НБА вошли:

  • Седрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»);
  • Егор Демин («Бруклин Нетс»);
  • Хаман Малуач («Финикс Санз»);
  • Лиам Макнили («Шарлотт Хорнетс»);
  • Зайон Пуллин («Миннесота Тимбервулвз»).

Всего на турнире в Лас-Вегасе Демин набирал в среднем 21,0 очков, 3,7 подбора, 4,3 передачи и 2,3 перехвата за игру. Его точность бросков с игры составила 42,6%, а с трехочковой дистанции — 30%.

20-летний Демин — сын экс-баскетболиста «Химок» и пермского «Урал-Грейта» Владимира Демина. С 2021 года выступал за мадридский «Реал», а в 2024-м переехал в США.

Демин был выбран «Бруклин Нетс» на драфте-2025 под восьмым номером, став самым высокозадрафтованным игроком из России в истории НБА.

В своем дебютном сезоне в НБА россиянин провел 52 матча, набирая в среднем 10,3 очка, совершая 3,3 передачи и 3,2 подбора.

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