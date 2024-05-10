Кириленко назвал непредсказуемой серию ЦСКА — «Зенит» в Единой лиге ВТБ

МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Полуфинальная серия плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ между ЦСКА и петербургским «Зенитом» складывается непредсказуемо. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

В пятницу ЦСКА дома обыграл «Зенит» (75:61) и повел в серии до четырех побед со счетом 2−1.

«Интересная и непредсказуемая серия, в которой ничего не ясно. Равные абсолютно соперники, в каждой игре может произойти все что угодно», — сказал Кириленко.

15 апреля грек Андреас Пистиолис сменил на посту главного тренера армейцев македонца Эмила Райковича. «То, что у ЦСКА сменился тренер перед плей-офф, — это большая редкость. Но тренер знаком клубу — даже я с ним тренировался. И его назначение неудивительно», — отметил Кириленко.