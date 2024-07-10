16:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский баскетболист бросил Америку ради «Уралмаша»

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российский баскетболист Алекс-Сергей Котов будет выступать за «Уралмаш», сообщается на официальном сайте екатеринбургского клуба.

Российский баскетболист бросил Америку ради «Уралмаша» | Источник: Спорт РИА Новости

Баскетболист подписал контракт сроком на один сезон.

Котову 25 лет. Он выступал в американской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), проведя три года в команде Университета Иллинойса. В минувшем сезоне он выступал за команду Университета Кэмпбелла, набирая в среднем 3,8 очка, 2,9 подбора и 1,1 передачи за матч.

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