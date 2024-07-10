Российский баскетболист бросил Америку ради «Уралмаша»

Котову 25 лет. Он выступал в американской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), проведя три года в команде Университета Иллинойса. В минувшем сезоне он выступал за команду Университета Кэмпбелла, набирая в среднем 3,8 очка, 2,9 подбора и 1,1 передачи за матч.