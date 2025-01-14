Возвращение капитана и нелепая травма звезды. «Локо» уверенно разобрался с «Самарой»

Гудумак отлично вписался в концепцию Ведищева, демонстрируя свою пользу и важность уже во второй встрече за «Локо». Андрей Мартюк приходит в форму. Надеемся, что Джонсон получил несерьёзное повреждение, так как только недавно вернулся в строй после травмы. Если подытожить, кажется, краснодарцы готовы побороться за самые высокие места в турнирной таблице. Главное — не растерять концентрацию. В матчах с топ-клубами железнодорожники всегда собраны и показывают свой уровень, но в этом сезоне уже успели трижды проиграть «Парме» и один раз — «Самаре». Если клуб минимизирует потери очков во встречах с клубами не из топ-4, то «Локо» можно ждать как минимум на втором месте в регулярке с такой игрой. Поживём — увидим!