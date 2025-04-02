ЦСКА выпустил пар в матче с «Самарой», «Локомотив» продолжает серию побед

После обидного поражения армейцам нужно было перезагрузиться, и матч с «Самарой» оказался для этого идеальной возможностью. Как бы ни были симпатичны некоторые игроки приволжского клуба в последних турах, команда сейчас абсолютно неконкурентоспособна и недавно даже позволила «Астане» оформить вторую победу в сезоне.