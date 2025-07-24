В «Самаре» прокомментировали возвращение в клуб Евгения Минченко

«Очень надеемся на опыт, профессионализм и огромный энергетический потенциал Евгения, который может быть лидером команды как на площадке, так и в раздевалке. Ожидаем, что возвращение Минченко в Самару положительно скажется на посещаемости матчей нашей команды, добавив им ярчайших хайлайтов», — приводит слова Фёдорова пресс-служба клуба.