УНИКС обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты УНИКСа обыграли «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ.

Источник: пресс-служба БК УНИКС

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Казанский УНИКС одержал победу над красноярским «Енисеем» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча в Красноярске завершилась со счетом 92:86 (12:25, 33:20, 22:19, 25:22) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал центровой УНИКСа Джален Рэйнольдс, который оформил дабл-дабл (31 очко + 10 подборов). У «Енисея» больше всего баллов заработал Мэтт Коулмэн (21).

УНИКС (32 победы, 7 поражений) занимает второе место в турнирной таблице. «Енисей» с 15 победами и 24 поражениями располагается на восьмой строчке.