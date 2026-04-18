УНИКС обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Красноярске завершилась со счетом 92:86 (12:25, 33:20, 22:19, 25:22) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал центровой УНИКСа Джален Рэйнольдс, который оформил дабл-дабл (31 очко + 10 подборов). У «Енисея» больше всего баллов заработал Мэтт Коулмэн (21).