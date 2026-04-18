Умер бывший тренер Андрея Кириленко

Заслуженный тренер России, член исполкома Российской федерации баскетболиста (РФБ) Виктор Семенов скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщается на сайте РФБ.
Причины его смерти не уточняются.
Семенов с 1983 года работал в СДЮСШОР «Купчинский олимп» Фрунзенского района Санкт-Петербурга, которую возглавлял более сорока лет. Под его наставничеством успешно выступали бронзовый призер Олимпиады в составе сборной России, бывший игрок НБА и действующий президент РФБ Андрей Кириленко, серебряный призер чемпионата мира Ирина Плешакова и другие известные баскетболисты.
За свою карьеру Семенов был награжден медалью «За трудовую доблесть» (2003), почетными знаками «Ветеран труда» (1997), «Заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации» (1996), «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга» (2005).