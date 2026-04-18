Умер бывший тренер Андрея Кириленко

Семенов с 1983 года работал в СДЮСШОР «Купчинский олимп» Фрунзенского района Санкт-Петербурга, которую возглавлял более сорока лет. Под его наставничеством успешно выступали бронзовый призер Олимпиады в составе сборной России, бывший игрок НБА и действующий президент РФБ Андрей Кириленко, серебряный призер чемпионата мира Ирина Плешакова и другие известные баскетболисты.