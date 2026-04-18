Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер бывший тренер Андрея Кириленко

Виктор Семенов более 40 лет возглавлял петербургской СДЮСШОР «Купчинский олимп».

Источник: РБК Спорт

Заслуженный тренер России, член исполкома Российской федерации баскетболиста (РФБ) Виктор Семенов скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщается на сайте РФБ.

Причины его смерти не уточняются.

Семенов с 1983 года работал в СДЮСШОР «Купчинский олимп» Фрунзенского района Санкт-Петербурга, которую возглавлял более сорока лет. Под его наставничеством успешно выступали бронзовый призер Олимпиады в составе сборной России, бывший игрок НБА и действующий президент РФБ Андрей Кириленко, серебряный призер чемпионата мира Ирина Плешакова и другие известные баскетболисты.

За свою карьеру Семенов был награжден медалью «За трудовую доблесть» (2003), почетными знаками «Ветеран труда» (1997), «Заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации» (1996), «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга» (2005).