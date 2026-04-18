Баскетболисты «Локомотива-Кубани» обыграли «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал победу над пермской «Пармой» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Источник: Пресс-служба БК "Локомотив-Кубань"

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 95:88 (25:24, 25:24, 27:14, 18:26) в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал центровой «Пармы» Глеб Фирсов, который оформил дабл-дабл (23 очка + 10 подборов). У «Локомотива-Кубани» больше всех очков заработал Антон Квитковских (16).

«Локомотив-Кубань» одержал 26-ю победу при 13 поражениях и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Парма» с 22 победами и 18 поражениями располагается на пятой строчке. Обе команды уже обеспечили себе место в плей-офф.