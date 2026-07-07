Нервы второго дня Лиги наций ФИБА. Есть первое поражение нашей сборной в Китае

Мужская сборная России по баскетболу 3×3 U21 выиграла все три матча во второй день Лиги наций ФИБА, которая проходит в китайском Таншане. Во вторник россияне обыграли команды Китая (21:13), Казахстана (21:19) и Монголии (21:16). Днем ранее мужская сборная также одержала три победы. Женская сборная России 7 июля одержала победы над командами Монголии (21:7) и Катара (21:0) и уступила китаянкам (19:20). Днем ранее россиянки одержали три победы над соперницами.
Обидное поражение
Вместо Марии Грищук и Марии Ячменниковой в составе женской команды на второй день вышли Светлана Розанова и Мария Емельянова. Матч против Монголии долгое время проходил в равной борьбе, но четыре очка подряд от Ксении Шопот сняли все вопросы о победителе. Очевидное преимущество в росте у лучшего игрока первого дня Софьи Голубевой позволяло ей разбираться с оппонентами под кольцом. Мария Емельянова удачно вписывалась в игру, не совершая бездумных бросков, как, например, вчера это делала Мария Грищук.
Второй матч вряд ли может принести какие-то полезные данные для двух команд. Сборная Катара была обыграна со счетом 21:0. Девушки из эмирата очень достойно провели весь матч, ни на секунду не сдавались, но это тот случай, когда играли два соперника разного уровня.
В финале команду Алины Ефременко ждала команда Китая. Если вчера местные болельщики разогревались, то во вторник начали шуметь с трибун еще до начала встречи. Начали мы привычно бодро — 4:1. Надо отметить, что в составе Китая появилась очень высокая и длиннорукая Лю Сие, изрядно потрепавшая нервы россиянкам. Знакомая по первому дню центровая китаянок Ван не успевала в защите за нашими более юркими девчонками. Другая Ван — Дзясинь — решила сделать ставку на свое сильнейшее оружие — дальний бросок после степбэка. Ее усилия (три точных броска из-за дуги) привели к тому, что команды ушли на медиа-тайм-аут при счете 9:8. Очередной всплеск от Шопот и Емельяновой сделал разницу в четыре очка — 12:8. Казалось, что это хороший задел, но хозяйки паркета были с этим не согласны. Розанова забила издали и зачем-то сфолила на ровном месте: 7-й фол в баскетболе 3×3 всегда гарантирует два штрафных для соперников. Неутомимая Ван Дзясинь сравнивает счет — 16:16. Тут и начались нервы.
Последние две минуты матча вместили в себя очень много событий. Голубева с линии выводит Россию вперед. Розанова отбивается от Лю, но Шопот мажет. Голубева выходит на дугу в защите против Ван Дзясинь, но это только раззадорило китаянку, которая выводит Китай вперед — 18:17. Ксения теряет мяч, китаянки доводят свои очки до 19. Фол на Емельяновой становится шестым для китаянок, Маша делает счет 18:19, разница минимальная не в нашу пользу. Ван Дзясинь набирает 20-е очко, но она же не успевает за Голубевой — 19:20! После подбора Голубева падает за лицевую, но мяч отдают соперницам. Атака китаянок завершается фолом на Большой Ван (центровая из Китая не должна обижаться на такой эпитет). Два раза мажет Ван! В ответ Голубева бросает из-за дуги на победу, но мимо. Шопот успевает бросить издали от щита, а Емельянова подобрала. Внизу фолят на Маше — и судьба матча в ее руках. Два штрафных в любой другой игре говорят о победе, но это баскетбол 3×3. Емельянова мажет оба. Фортуна сегодня была более благосклонна к китаянкам.
Несмотря на поражение, сборная России остается лидером после двух дней (180 очков), у китаянок — 170.
Заруба с Казахстаном
В команде юношей Магомеднаби Халилулаева и Богдана Рублева заменили Тимофей Шикалов и Владислав Смагин. Формат турнира позволяет ротировать составы и находить наилучшие сочетания.
Первая игра против китайцев должна была задать настроение на весь день. Команда соперников выглядела свежее, чем вчера, и сумела доставить неприятностей нашей защите. Захар Лавренов пока выглядит неразрешимой проблемой для любой защиты. Так оказалось и на этот раз. Шикалов, конечно, не обладает руками Рублева, но его первый шаг не менее агрессивный, а завершающие броски не менее точные. Обыгрываем китайцев со счетом 21:13.
Второй матч игрового дня стал самым сложным для нашей команды. Соседи из Казахстана явно провели ночь в скаутинге соперника и с первых секунд навязали борьбу. Более того, к середине игры мы проигрывали со счетом 6:12. Злым гением стал Илья Пестов, набравший львиную долю очков своей команды. Он сделал счет 19:19, оставляя шансы для своей команды. Другое мнение было у Смагина: с линии штрафных Влад принес победу нашей команде. Итог — 21:19 — очень нервно выходим в финал дня.
Заключительный матч наши юноши начали против монголов с очень комфортным счетом 7:0 в свою пользу, но получили к тому моменту четыре фола. Менее подвижен к концу дня стал Лавренов, менее точен был Наток. Сборная Монголии очень умело подстраивалась под соперника, но опять же разница в классе пока ощутима. В концовке матча солировал Шикалов, принесший победные очки нашей дружине: 21:16 — сложная победа команды Алексея Жердева. После двух дней у юношей шесть побед в шести матчах и первое место в общем зачете.
«Второй игровой день стал более сложным для наших сборных, — отметил “СЭ” семикратный чемпион России по баскетболу 3×3, победитель Европейских игр Максим Зимарин. — На мой взгляд, и у девушек, и у парней после первого игрового дня, который сложился легко, проблемы возникли именно в настрое. Все-таки Азиатский регион не самый сильный по составу. Девушки легко выиграли игры групповой стадии, и показалось, что на Китай они как следует не настроились, особенно это было видно по игре в защите — слишком много пропущенных атак из-за дуги. А в концовке совершили вообще все ошибки молодой команды, которые, возможно, и смазали два штрафных броска на победу. Парни испытали проблемы в групповой стадии с командой Казахстана — только в концовке удалось вырвать победу. В финале с Монголией после уверенного старта тяжело далась середина игры; так же, как и у девушек, основные проблемы возникли в защите. Но в концовке собрались и заслуженно победили. Тренеры обеих сборных сделали по две замены. Здорово, что есть возможность проверить в игре всех игроков и посмотреть разные сочетания».
Тимур Ганеев