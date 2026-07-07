Нервы второго дня Лиги наций ФИБА. Есть первое поражение нашей сборной в Китае

«Второй игровой день стал более сложным для наших сборных, — отметил “СЭ” семикратный чемпион России по баскетболу 3×3, победитель Европейских игр Максим Зимарин. — На мой взгляд, и у девушек, и у парней после первого игрового дня, который сложился легко, проблемы возникли именно в настрое. Все-таки Азиатский регион не самый сильный по составу. Девушки легко выиграли игры групповой стадии, и показалось, что на Китай они как следует не настроились, особенно это было видно по игре в защите — слишком много пропущенных атак из-за дуги. А в концовке совершили вообще все ошибки молодой команды, которые, возможно, и смазали два штрафных броска на победу. Парни испытали проблемы в групповой стадии с командой Казахстана — только в концовке удалось вырвать победу. В финале с Монголией после уверенного старта тяжело далась середина игры; так же, как и у девушек, основные проблемы возникли в защите. Но в концовке собрались и заслуженно победили. Тренеры обеих сборных сделали по две замены. Здорово, что есть возможность проверить в игре всех игроков и посмотреть разные сочетания».