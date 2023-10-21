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21 октября, источник: БЕЛТА

Могилевский «Борисфен» продолжил победную серию в баскетбольном чемпионате Беларуси

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты могилевского «Борисфена» продолжили победную серию в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Свою шестую викторию подряд подопечные Андрея Кривоноса одержали сегодня на своей арене, обыграв столичный «Импульс-БГУИР» с результатом 94:72. Еще один фаворит «Гродно-93» также у себя дома не оставил никаких шансов на успех «Гомельским рысям», выиграв с разницей в 67 очков — 113:46. В Витебске баскетболисты «Рубона» победили резервистов «МИНСКА» со счетом 84:71. Положение в группе лидеров: «Борисфен» — 12 очков, «Гродно-93», «Рубон» — по 9, «МИНСК» — 8.

В матчах женского первенства баскетболистки гродненской «Олимпии» без проблем переиграли «Гродненских рысей» — 97:42. Чемпионки Беларуси баскетболистки «Горизонта» взяли верх над молодежной командой БК «МИНСК» — 93:48. Сейчас по 10 очков имеют основная дружина «МИНСКА» и «Олимпия», «Горизонт» набрал 9 зачетных баллов.

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