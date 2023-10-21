Могилевский «Борисфен» продолжил победную серию в баскетбольном чемпионате Беларуси

Свою шестую викторию подряд подопечные Андрея Кривоноса одержали сегодня на своей арене, обыграв столичный «Импульс-БГУИР» с результатом 94:72. Еще один фаворит «Гродно-93» также у себя дома не оставил никаких шансов на успех «Гомельским рысям», выиграв с разницей в 67 очков — 113:46. В Витебске баскетболисты «Рубона» победили резервистов «МИНСКА» со счетом 84:71. Положение в группе лидеров: «Борисфен» — 12 очков, «Гродно-93», «Рубон» — по 9, «МИНСК» — 8.