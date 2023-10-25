«Астана» одержала вторую победу подряд в Единой лиге ВТБ
Баскетбольный клуб «Астана» в третьем матче Единой лиги ВТБ одержала победу над саратовским «Автодором», сообщает Vesti.kz.
Баскетбольный клуб «Астана» в третьем матче Единой лиги ВТБ одержала победу над саратовским «Автодором», сообщает Vesti.kz.
Казахстанцы опережали своих соперников в каждом из периодов и заслуженно стали победителями этого матча. Встреча завершилась со счетом 75:62 (19:14, 17:13, 22:20, 17:15).
Этот успех стал вторым в сезоне. Ранее казахстанцы обыграли «Зенит».
Добавим, что саратовский клуб является двукратным победителем Суперлиги и многократным призером чемпионата России.
28 октября «Астана» на выезде сыграет с московским ЦСКА.