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25 октября, источник: Vesti.kz

«Астана» одержала вторую победу подряд в Единой лиге ВТБ

Баскетбольный клуб «Астана» в третьем матче Единой лиги ВТБ одержала победу над саратовским «Автодором», сообщает Vesti.kz.

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Источник: БК "Астана"

Казахстанцы опережали своих соперников в каждом из периодов и заслуженно стали победителями этого матча. Встреча завершилась со счетом 75:62 (19:14, 17:13, 22:20, 17:15).

Этот успех стал вторым в сезоне. Ранее казахстанцы обыграли «Зенит».

Добавим, что саратовский клуб является двукратным победителем Суперлиги и многократным призером чемпионата России.

28 октября «Астана» на выезде сыграет с московским ЦСКА.

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