Вембаньяма впервые вызван на Матч звезд НБА. В списке резервистов также Каннингем, Шенгюн и Уильямс

Резерв Восточной конференции состоит из форварда «Бостона» Джейлена Брауна, форварда «Индианы» Паскаля Сиакама, защитника Дариуса Гарлэнда и форварда Эвана Мобли (оба — «Кливленд»), защитника «Детройта» Кейда Каннингема, защитника «Милуоки» Дэмиана Лилларда и защитника «Майами» Тайлера Хирро.
В старте Западной конференции выйдут Леброн Джеймс («Лейкерс»), Никола Йокич («Денвер»), Кевин Дюрэнт («Финикс»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») и Стефен Карри («Голден Стэйт»).
В основной пятерке Восточной конференции представлены Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Джейсон Тейтум («Бостон»), Донован Митчелл («Кливленд»), Джейлен Брансон и Карл-Энтони Таунс (оба «Нью-Йорк»).
Матч звезд НБА состоится в Сан-Франциско 16 февраля.