Дуэйн Уэйд в 2023 году перенес операцию на почке. Легенде НБА удалили опухоль, которая позже была признана раковой

По словам трехкратного чемпиона НБА, у него были проблемы с желудком и мочевыводящими путями, из-за которых он обратился к врачу после «нескольких лет перерыва в прохождении медицинских осмотров». Уэйд сказал, что ему провели МРТ-сканирование всего тела, которое выявило «кисту/опухоль» на правой почке.