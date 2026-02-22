Деандре Джордан: «Когда я узнал, что выйду в стартовом составе, я был в полном восторге»

Деандре Джордан впервые получил заметное игровое время в этом сезоне. В победном матче «Нового Орлеана» с «Филадельфией» (126:111) 36-летний центровой провел на площадке 32 минуты, сделал 15 подборов и 4 блок-шота. Ранее он не появлялся на площадке с 29 октября.
«Чувствую себя свежим. Так что да, я готов играть. Когда я узнал, что выйду в стартовом составе, я был в полном восторге. Играть в этой лиге для меня — настоящий подарок», — признался Джордан.
Также ветеран объяснил, как поддерживал форму в отсутствие игрового времени.
«Многие из нас, ребята, которые не входят в основную ротацию, играют мини‑матчи “пять на пять” перед разминкой и после тренировки — просто чтобы сохранить ритм и поддерживать физическую форму… чтобы по‑прежнему ощущать соревновательный дух», — сказал центровой «Пеликанс».