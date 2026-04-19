Кевин Дюрэнт пропустил первый матч серии с «Лейкерс» после столкновения с одноклубником на тренировке

Главный тренер «Рокетс» Име Удока заявил, что Дюрэнту попали «в неудобное место» выше надколенного сухожилия. Обследование не показало «ничего серьезного», но колено Кевина «доставляет ему болезненные ощущения и его трудно согнуть в определенных положениях». Специалист не знает, как долго форвард будет оставаться вне игры.
37-летний форвард в своем первом сезоне за «Хьюстон» набирал в среднем 26 очков, 5,5 подбора и 4,8 передачи за игру. Он провел 78 матчей — это его самый высокий показатель с сезона-2018/19.
Дюрэнт готовился к первой игре, но в последний момент было принято решение, что ему лучше не выходить на площадку.