Яннис Адетокумбо о слухах про обмен: «Если бы можно было повернуть время вспять, я бы пораньше вышел и сказал: “Остаюсь в “Милуоки”

Звезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо поделился, что жалеет о том, что не пресек слухи об обмене сразу же.

Источник: Спортс‘’

«В этом году каждый день, когда я листал ленту в соцсетях или включал телевизор, First Take, ESPN — везде Яннис, Яннис, Яннис… Я все время говорил: “Ребята, я здесь, я никуда не ухожу”. А они мне: “Яннис, ты переходишь в “Никс”?”. Проходит две недели, я снова говорю: “Я настроен решительно, я только что получил травму, но я вернусь”. А они: “О, Яннис, ты переходишь в “Майами”?”. Они не слушали, что я говорил. Если бы можно было повернуть время вспять, я бы пораньше вышел и сказал: “Это прекращается сегодня. Посмотрите мне в глаза: я остаюсь в “Милуоки”, — сказал Адетокумбо.

По ходу сезона постоянно циркулировали слухи об обмене форварда, но в итоге он так и остался с «Бакс». В контракте суперзвезды остались еще 2 сезона, второй с опцией игрока.