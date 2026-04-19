Джей Джей Редик: «Травма Дюрэнта не повлияла на наш настрой. Несколько месяцев готовили команду к тому, что у нас есть своя программа»

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик похвалил команду за реакцию на травму лидера «Рокетс» Кевина Дюрэнта, который пропустил первый и победный для калифорнийцев матч серии плей-офф.

Источник: Спортс‘’

"Травма Кевина не повлияла на наш настрой. Мы только об том и говорили последние два месяца, как о нашем настрое и подходе в плей-офф. Не стоит вообще думать о том, кто в составе, а кто нет. Есть только наш план на игру. Мы работаем по собственной программе. Есть только наша игра. Мы к этому шли, и, как мне кажется, наши ребята хорошо отреагировали и справились с ситуацией. Это самое главное. Нужно справляться с различными ситуациями в каждой игре. И им это удалось.

Когда Кевин на площадке, многое меняется, но когда его нет, мы просто откладываем это в сторону и переходим ко всему остальному, над чем работали", — рассказал Редик.