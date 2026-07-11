Джефф Питерсон: «Ламело Болл — отличный игрок, но Наз Рид и активы на драфте дадут нам больше гибкости в будущем»

"Все возвращается к тому, что мне необходимо оценивать команду не только в разрезе прошлого сезона.
Я делал это каждый день с момента получения этой должности. Не сомневаюсь, что по некоторым критериям наш прошлый сезон может считаться успешным. И Ламело Болл был важной частью этого успеха.
Но подобные решения часто очень сложные. У меня есть обязательства перед организацией и фанатами «Хорнетс», которые относятся к долгосрочному будущему.
Желаю Ламело только лучшего, он замечательный человек, отличный игрок. Но мы посчитали, что Наз Рид и активы на драфте дадут нам больше гибкости в дальнейшем", — заключил Джефф Питерсон.
Менеджер также отметил, что максимальный контракт Ламело не был фактором принятого решения.