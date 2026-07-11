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Джефф Питерсон: «Ламело Болл — отличный игрок, но Наз Рид и активы на драфте дадут нам больше гибкости в будущем»

Генменеджер «Шарлотт» ответил на вопросы по обмену разыгрывающего Ламело Болла на пресс-конференции. Защитник отправился в «Миннесоту», «Хорнетс» получили центрового Наза Рида, один драфт-пик 1-го раунда, 3 обмена выборами в 1-м раунде и активы во 2-м.

"Все возвращается к тому, что мне необходимо оценивать команду не только в разрезе прошлого сезона.

Я делал это каждый день с момента получения этой должности. Не сомневаюсь, что по некоторым критериям наш прошлый сезон может считаться успешным. И Ламело Болл был важной частью этого успеха.

Но подобные решения часто очень сложные. У меня есть обязательства перед организацией и фанатами «Хорнетс», которые относятся к долгосрочному будущему.

Желаю Ламело только лучшего, он замечательный человек, отличный игрок. Но мы посчитали, что Наз Рид и активы на драфте дадут нам больше гибкости в дальнейшем", — заключил Джефф Питерсон.

Менеджер также отметил, что максимальный контракт Ламело не был фактором принятого решения.