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Лига наций. Девушки из сборной России 3×3 U21 добились важного успеха в 5-м туре, юноши доигрывают турнир в роли досрочных победителей

В 5-м туре Лиги наций 3×3 U21 в Китае юношеская сборная России потерпела первое поражение. Однако главная задача команды уже решена, сборная досрочно обеспечила себе первое место турнира после 4-го игрового дня.

Источник: Спортс‘’

Девушки продолжают борьбу с китаянками. Игра с ними стала предельно напряженной и в 5-й игровой день. Победа нашей команде досталась только на последних минутах после рывка 8:0.

Финальный этап станет решающим для россиянок. Наша команда ведет по очкам, но уступает по результативности. Победа гарантирует итоговое первое место.

5-й игровой день.

Юноши.

Групповой этап.

Китай — Россия — 16:21.

Россия: Халилулаев (10), Наток (6), Смагин (3), Рублев (2).

Казахстан — Россия — 6:21.

Россия: Рублев (10), Наток (5), Халилулаев (4), Смагин (2).

Финал.

Россия — Монголия — 18:21.

Россия: Халилулаев (13), Рублев (4), Смагин (1), Наток (0).

Девушки.

Групповой этап.

Монголия — Россия — 9:16.

Россия: Розанова (8), Емельянова (3), Ячменникова (3), Грищук (2).

Катар — Россия — 4:21.

Россия: Розанова (9), Емельянова (6), Грищук (3), Ячменникова (3).

Финал.

Россия — Китай — 20:14.

Россия: Грищук (7), Ячменникова (7), Розанова (4), Емельянова (2).