Лига наций. Девушки из сборной России 3×3 U21 добились важного успеха в 5-м туре, юноши доигрывают турнир в роли досрочных победителей

Девушки продолжают борьбу с китаянками. Игра с ними стала предельно напряженной и в 5-й игровой день. Победа нашей команде досталась только на последних минутах после рывка 8:0.
Финальный этап станет решающим для россиянок. Наша команда ведет по очкам, но уступает по результативности. Победа гарантирует итоговое первое место.
5-й игровой день.
Юноши.
Групповой этап.
Китай — Россия — 16:21.
Россия: Халилулаев (10), Наток (6), Смагин (3), Рублев (2).
Казахстан — Россия — 6:21.
Россия: Рублев (10), Наток (5), Халилулаев (4), Смагин (2).
Финал.
Россия — Монголия — 18:21.
Россия: Халилулаев (13), Рублев (4), Смагин (1), Наток (0).
Девушки.
Групповой этап.
Монголия — Россия — 9:16.
Россия: Розанова (8), Емельянова (3), Ячменникова (3), Грищук (2).
Катар — Россия — 4:21.
Россия: Розанова (9), Емельянова (6), Грищук (3), Ячменникова (3).
Финал.
Россия — Китай — 20:14.
Россия: Грищук (7), Ячменникова (7), Розанова (4), Емельянова (2).