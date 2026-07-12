Гэри Трент-младший остается в «Милуоки» (64 млн долларов и 4 года)

Трент провел в «Бакс» последние два сезона, набирая в среднем 9,7 очка при реализации 41% бросков с игры (39% из-за дуги). Летом 2024 года защитник подписал минимальный контракт, а затем, перед началом прошлого сезона, получил двухлетнее соглашение на 7,5 млн долларов, но отказался от опции игрока, чтобы снова стать свободным агентом.