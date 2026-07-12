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Кевин Гарнетт: «Селтикс» будут жалеть об обмене Брауна. Зачем разрушать то, что хорошо работает?"

Прославленный игрок НБА Кевин Гарнетт полагает, что «Селтикс» в случае с Джейленом Брауном совершили ту же ошибку, что и «Тимбервулвз», которые обменяли Карла-Энтони Таунса в «Никс».

Источник: Спортс‘’

«Это как “Миннесота”, которая корит себя за обмен Таунса. Мне кажется, “Бостон” будет вспоминать об этом. Это как когда Кей Ди ушел из “Голден Стэйт”, а потом вдруг подумал: “Какого черта?” Это один из тех моментов, когда не стоит разрушать то, что и так хорошо работает.

Эти двое [дуэт Джейсон Тейтум — Джейлен Браун] прошли проверку временем. Отношения между ними? Это всего лишь отношения, они не всегда будут прекрасными. Как по мне, должно случиться что-то по-настоящему серьезное, чтобы принять такое решение«, — считает чемпион НБА в составе “Бостона”.