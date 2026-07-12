Кевин Гарнетт: «Селтикс» будут жалеть об обмене Брауна. Зачем разрушать то, что хорошо работает?"

«Это как “Миннесота”, которая корит себя за обмен Таунса. Мне кажется, “Бостон” будет вспоминать об этом. Это как когда Кей Ди ушел из “Голден Стэйт”, а потом вдруг подумал: “Какого черта?” Это один из тех моментов, когда не стоит разрушать то, что и так хорошо работает.