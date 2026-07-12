Рич Пол: «Сказал Леброну не торопиться с решением: “Когда будешь готов, дай мне знать”

"На его подписание по-прежнему претендует много клубов. Как они с ним контактируют? Слушайте, иногда он общается напрямую с некоторыми игроками интересующихся команд, они на него выходят. Я же нахожусь на связи с управленцами.
Мы относимся к этому процессу серьезно. Но в то же время стараемся и получать удовольствие тоже, не напрягаться излишне. Думаю, для болельщиков все это тоже интересно.
Сказал Леброну не торопиться с решением: «Когда будешь готов, дай мне знать», — поделился Пол.
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