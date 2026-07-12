Пол Пирс: «Если Леброн перейдет в “Сиксерс”, то перестанет претендовать на звание величайшего»

«Если Леброн отправится в Филадельфию, то больше никогда не будет претендовать на величайшего. Ни один игрок, которого мы рассматриваем в качестве претендента на это звание, не был четвертой опцией. Нет, серьезно. Например, Джордан, даже когда он перешел в “Вашингтон”, то все равно оставался первой опцией. Карим был второй опцией. После Мэджика. Представьте, что мы начинаем эту дискуссию о лучшем игроке всех времен, и говорим: “Да, “Филадельфия” выиграла чемпионат, а Леброн там был четвертой опцией. У него пять чемпионских колец, но он был четвертой или пятой опцией в команде”.