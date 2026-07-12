Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пол Пирс: «Если Леброн перейдет в “Сиксерс”, то перестанет претендовать на звание величайшего»

Член Зала славы Пол Пирс считает, что если Леброн Джеймс перейдет в «Филадельфию», это навсегда исключит его из списка претендентов на звание величайшего баскетболиста в истории.

Источник: Спортс‘’

«Если Леброн отправится в Филадельфию, то больше никогда не будет претендовать на величайшего. Ни один игрок, которого мы рассматриваем в качестве претендента на это звание, не был четвертой опцией. Нет, серьезно. Например, Джордан, даже когда он перешел в “Вашингтон”, то все равно оставался первой опцией. Карим был второй опцией. После Мэджика. Представьте, что мы начинаем эту дискуссию о лучшем игроке всех времен, и говорим: “Да, “Филадельфия” выиграла чемпионат, а Леброн там был четвертой опцией. У него пять чемпионских колец, но он был четвертой или пятой опцией в команде”.

Такой расклад повлияет на его наследие. Я действительно в это верю", — заявил Пирс.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше