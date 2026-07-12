22-й номер драфта Лабарон Файлон набрал 24 очка, помогая «Филадельфии» одолеть «Индиану»

За 34,5 минуты на площадке 20-летний защитник набрал 24 очка, попав 9 из 22 с игры, 2 из 5 трехочковых и 2 из 4 штрафных. Также в его активе 3 подбора, 6 передач и 1 перехват.
«Сиксерс» взяли верх над «Пэйсерс» после овертайма — 100:93.
Новичок «Филадельфии» Лабарон Файлон стал самым результативным игроком своей команды в матче Летней лиги против «Индианы».
За 34,5 минуты на площадке 20-летний защитник набрал 24 очка, попав 9 из 22 с игры, 2 из 5 трехочковых и 2 из 4 штрафных. Также в его активе 3 подбора, 6 передач и 1 перехват.
«Сиксерс» взяли верх над «Пэйсерс» после овертайма — 100:93.