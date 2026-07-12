Рич Пол: «Леброн не гонится за перстнем»

"Я считаю, что когда у вас есть такой игрок, как Леброн, он привносит что-то особенное в любую из 30 команд. Где он окажется, я пока не знаю. Мы все понимаем, как трудно выигрывать чемпионаты. Ни один состав, ни одна организация не гарантируют победы, но ты хочешь быть конкурентоспособным.
Ты хочешь иметь возможность в конце апреля — начале мая играть на высоком уровне и дать себе наилучший шанс на победу. Он не гонится за перстнем. Вы слышали эти разговоры. Зачем ему это делать? У него их четыре. Не за чем гнаться. Он не гонится за каким-то призраком или чем-то подобным.
Но когда ты так много работал, чтобы добиться такого положения, и можешь действительно сам решать, что хочешь делать, кто бы не воспользовался этим? Так что нас не волнуют чьи-то мнения или что-то еще. Он примет наилучшее решение для себя. Посмотрим, что произойдет", — сказал Пол.