Рич Пол: «Леброн не гонится за перстнем»

"Я считаю, что когда у вас есть такой игрок, как Леброн, он привносит что-то особенное в любую из 30 команд. Где он окажется, я пока не знаю. Мы все понимаем, как трудно выигрывать чемпионаты. Ни один состав, ни одна организация не гарантируют победы, но ты хочешь быть конкурентоспособным.