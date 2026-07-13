Александер Секулич возглавит «Барселону»

По информации Eurohoops, «Барселона» достигла договоренности с Александером Секуличем о назначении его новым главным тренером клуба. В последние недели Секулич рассматривался как один из главных кандидатов наряду с Паоло Гальбьяти и Яннисом Сферопулосом.
48-летний специалист приходит в испанскую команду после короткого периода работы в «Дубае», с которым он выиграл Адриатическую лигу.
До работы с клубом из ОАЭ Секулич тренировал в том числе и в Единой лиге ВТБ, возглавляя «Локомотив-Кубань» и «Зенит». С 2020 года он является главным тренером сборной Словении.
Причмечательно, что «Дубай» на замену Секуличу рассматривает бывшего тренера «Барселоны» Хавьера Паскуаля, который покинул каталонскую команду по собственному желанию, объяснив свой уход не конкретным конфликтом, а несовместимостью с внутренней динамикой клуба.