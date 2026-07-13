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Фрэнк Вогель стал старшим ассистентом Стива Керра в «Голден Стэйт»

По информации Шэмса Чарании, Фрэнк Вогель согласился стать старшим ассистентом главного тренера «Голден Стэйт» при Стиве Керре.

53-летний специалист провел прошлый сезон в «Далласе» на аналогичной должности. До этого он работал главным тренером в «Финиксе», «Лейкерс», «Орландо» и «Индиане». Именно он помог Леброну Джеймсу и «Лейкерс» стать чемпионами в сезоне-2019/20, плей-офф которого проходил в «пузыре» из-за пандемии COVID-19.

За карьеру Вогель имеет статистику 480−422 в регулярных сезонах (53,2%) и 49−43 в плей-офф (53,3%). За 12 сезонов в качестве главного тренера он восемь раз приводил свои команды к положительному балансу побед и поражений.

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