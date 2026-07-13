Фрэнк Вогель стал старшим ассистентом Стива Керра в «Голден Стэйт»

53-летний специалист провел прошлый сезон в «Далласе» на аналогичной должности. До этого он работал главным тренером в «Финиксе», «Лейкерс», «Орландо» и «Индиане». Именно он помог Леброну Джеймсу и «Лейкерс» стать чемпионами в сезоне-2019/20, плей-офф которого проходил в «пузыре» из-за пандемии COVID-19.
За карьеру Вогель имеет статистику 480−422 в регулярных сезонах (53,2%) и 49−43 в плей-офф (53,3%). За 12 сезонов в качестве главного тренера он восемь раз приводил свои команды к положительному балансу побед и поражений.
Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше