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Неймар подарил Бронни Джеймсу подписанную футболку

Защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс встретился со звездой сборной Бразилии по футболу Неймаром и получил от него в подарок подписанную футболку.

Джеймс присутствовал на одном из матчей бразильцев на ЧМ-2026, когда они обыграли Шотландию (3:0).

Выступление Бразилии на турнире завершилось поражением от Норвегии (1:2) в ⅛ финала.