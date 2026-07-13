Неймар подарил Бронни Джеймсу подписанную футболку

Джеймс присутствовал на одном из матчей бразильцев на ЧМ-2026, когда они обыграли Шотландию (3:0).
Выступление Бразилии на турнире завершилось поражением от Норвегии (1:2) в ⅛ финала.
Защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс встретился со звездой сборной Бразилии по футболу Неймаром и получил от него в подарок подписанную футболку.
Джеймс присутствовал на одном из матчей бразильцев на ЧМ-2026, когда они обыграли Шотландию (3:0).
Выступление Бразилии на турнире завершилось поражением от Норвегии (1:2) в ⅛ финала.