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«Лейкерс» подписали Заира Уильямса

Как сообщает Шэмс Чарания, «Лейкерс» и форвард Заир Уильямс (24 года, 206 см) договорились о заключении 1-летнего контракта на 3 млн долларов.

Уильямс пополнит обновленную переднюю линию команды, которая потеряла Леброна Джеймса и Руи Хатимуру. Форвард, набиравший в среднем 10,2 очка и 2,4 подбора в 56 играх за «Бруклин» в прошлом сезоне, добавит «Лейкерс» роста и универсальности, выходя со скамейки запасных.

Ранее Уильямс был одноклассником защитника «Лос-Анджелеса» Бронни Джеймса в калифорнийской школе Сьерра-Каньон.

Подписание Уильямса укомплектовывает состав «Лейкерс» до 15 игроков. Ранее клуб переподписал Остина Ривза и добавил в команду Уокера Кесслера, Сандро Мамукелашвили, Коллина Секстона, Квентина Граймса и Кевона Луни.

Однако, как сообщается, «Лейкерс» по-прежнему нацелены на приобретение форварда Джонатана Куминги.

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