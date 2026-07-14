«Лейкерс» подписали Заира Уильямса

Уильямс пополнит обновленную переднюю линию команды, которая потеряла Леброна Джеймса и Руи Хатимуру. Форвард, набиравший в среднем 10,2 очка и 2,4 подбора в 56 играх за «Бруклин» в прошлом сезоне, добавит «Лейкерс» роста и универсальности, выходя со скамейки запасных.
Ранее Уильямс был одноклассником защитника «Лос-Анджелеса» Бронни Джеймса в калифорнийской школе Сьерра-Каньон.
Подписание Уильямса укомплектовывает состав «Лейкерс» до 15 игроков. Ранее клуб переподписал Остина Ривза и добавил в команду Уокера Кесслера, Сандро Мамукелашвили, Коллина Секстона, Квентина Граймса и Кевона Луни.
Однако, как сообщается, «Лейкерс» по-прежнему нацелены на приобретение форварда Джонатана Куминги.