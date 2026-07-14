Шэмс Чарания: «Для Леброна пришло время принятия решения, всю информацию он получил. С каждым днем он все ближе»

"С каждым днем Леброн Джеймс все приближается к принятию решения. Для него настало время принимать решение, потому что, по большей части, вся информация уже получена. И да, все голосовые сообщения также были прослушаны. И составы команд по всей лиге уже сформированы. Все готово.
Главными претендентами на него были «Кливленд», «Майами», «Голден Стэйт», «Филадельфия» и «Миннесота», — поделился Чарания.
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Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше