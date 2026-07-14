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Шэмс Чарания: «Для Леброна пришло время принятия решения, всю информацию он получил. С каждым днем он все ближе»

Инсайдер ESPN Шэмс Чарания рассказал о ситуации Леброна Джеймса, который все еще не определился с новой командой.

"С каждым днем ​​Леброн Джеймс все приближается к принятию решения. Для него настало время принимать решение, потому что, по большей части, вся информация уже получена. И да, все голосовые сообщения также были прослушаны. И составы команд по всей лиге уже сформированы. Все готово.

Главными претендентами на него были «Кливленд», «Майами», «Голден Стэйт», «Филадельфия» и «Миннесота», — поделился Чарания.

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